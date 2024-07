Esino. Si ribalta con un mezzo agricolo, 74enne elisoccorso

L’incidente in via Ronchei intorno alle 13.30

Il 74enne è stato trasferito al Sant’Anna di Como in elicottero con diversi traumi

ESINO LARIO – Un uomo di 74 anni è stato soccorso nel primo pomeriggio a Esino Lario dopo essersi ribaltato con un mezzo agricolo. L’incidente, avvenuto probabilmente per una manovra sbagliata, è avvenuto in un terreno in via Ronchei.

L’allarme è scattato intorno alle 13.30, in posto in codice rosso si sono portati un’ambulanza del Soccorso Bellanese, l’automedica e l’elisoccorso di Como.

Il 74enne, residente in paese, è stato rinvenuto con diversi traumi ma cosciente. E’ stato trasferito all’Ospedale Sant’Anna di Como in codice giallo (condizioni serie).