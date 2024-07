Incastrato in una inferriata, soccorso un capriolo a Colico

Pronto intervento della Polizia Provinciale

L’animale presentava delle lesioni sul fianco

COLICO – Si è concluso in maniera positiva l’incidente che ha visto protagonista un capriolo ferito a Colico. Questa mattina, martedì 30 luglio, gli agenti della Polizia Provinciale sono intervenuti per recuperare l’animale rimasto incastrato in un’inferriata in città.

Anche un veterinario dell’Ats Brianza ha presenziato all’intervento sollecitato dalla polizia locale di Colico. L’animale, impaurito, presentava delle lesioni sul fianco destro che sono state dichiarate come “accidentali”. Una volta verificata la possibilità di guarigione il capriolo è stato trasportato al Cras di Calolziocorte per ricevere ulteriori cure.