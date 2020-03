Incidente sulla Provinciale ad Abbadia, morto il motociclista

Il motociclista, trasportato in gravi condizioni all’Ospedale, non ce l’ha fatta

Lo schianto era avvenuto poco prima delle 17 di martedì sulla provinciale ad Abbadia Lariana

ABBADIA – Si è spento all’Ospedale Manzoni di Lecco il motociclista vittima dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di martedì, sulla Strada Provinciale 72 ad Abbadia Lariana.

Il giovane, classe 1997 di Paderno Dugnano, stava viaggiando verso Mandello quando per motivi da chiarire ha perso il controllo della due ruote, finendo prima contro il muro a lato della carreggiata e poi contro un palo in prossimità del sottopasso ferroviario. Un impatto violento, che non gli ha lasciato scampo.

Immediato l’intervento dei soccorsi: il motociclista era stato trasportato d’urgenza all’Ospedale in condizioni critiche, con un importante trauma cranico. Purtroppo è deceduto poco dopo l’arrivo nel nosocomio lecchese.