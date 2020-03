Schianto ad Abbadia: motociclista perde il controllo e finisce contro un palo. E’ grave

Incidente sulla Provinciale 72, coinvolto un motociclista

Strada chiusa in entrambe le direzioni, il ferito in gravi condizioni

ABBADIA – Brutto incidente stradale poco prima delle 16 di oggi, martedì 3 marzo, sulla strada provinciale 72 ad Abbadia, grave un motociclista che stava viaggiando verso Mandello.

La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine che stanno effettuando tutti i rilievi: stando ad una primissima ricostruzione il motociclista, subito dopo l’incrocio con via per Novegolo, avrebbe superato alcuni mezzi e mentre stava rientrando sulla propria corsia avrebbe cominciato sbacchettare con la parte posteriore della moto fino a perdere completamente il controllo.

Prima ha strisciato sul muro di destra, giunto nei pressi del sottopasso ferroviario che porta in via per Linzanico ha colpito un palo che è stato letteralmente sradicato nell’urto. La moto, dopo aver perso la ruota anteriore, ha terminato la sua corsa contro il marciapiede sul lato opposto della carreggiata, mentre il motociclista è stato sbalzato sull’asfalto finendo parecchi metri più avanti.

Ferito grave

Sul posto, in codice rosso, si sono portati i soccorsi: un’ambulanza di Lecco Soccorso e l’auto medica. L’uomo, di cui al momento non sono note le generalità, avrebbe riportato un grave trauma cranico. E’ stato trasferito d’urgenza all’Ospedale.

Provinciale chiusa, traffico dirottato a Crebbio

Inevitabili le ripercussioni sul traffico: per consentire le operazioni di soccorso la provinciale è stata completamente chiusa in entrambe le direzioni. Sul posto la Polizia Locale di Abbadia e la Polstrada.

Per raggiungere Mandello la strada alternativa è da Crebbio: qui è stato dirottato il traffico in attesa della riapertura di via Nazionale.