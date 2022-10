Incidente sulla provinciale a Lierna, vettura sbanda e si ribalta

Due persone soccorse dai sanitari. Sul posto anche pompieri e carabinieri

LIERNA – Schianto sulla provinciale a Lierna: una Ford che viaggiava in direzione di Mandello, si è ribaltata su un fianco dopo aver sbandato. Secondo una prima ricostruzione, la vettura avrebbe colpito il marciapiede perdendo una ruota, finita a lato strada.

L’incidente è successo poco prima delle 17 di martedì, nel tratto di via Roma nelle vicinanze del parcheggio per la spiaggia.

Due le persone, un uomo e una donna, a bordo dell’automobile che sono state assistite dal personale del Soccorso Bellanese giunto con un’ambulanza e dagli operatori del 118. Nessuna di loro avrebbe riportato gravi conseguenze nell’incidente.

Sul posto i Vigili del Fuoco che si sono adoperati in supporto ai sanitari e per mettere in sicurezza la vettura. Con loro anche i Carabinieri per rilevare il sinistro.