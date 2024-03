Lierna. Franano massi vicino alla SS36, controlli in corso

Il distacco, di piccole dimensioni, è stato contenuto dalle reti paramassi

In posto i Vigili del Fuoco

LIERNA – Un distacco di massi si è verificato nel tardo pomeriggio dalla parete rocciosa nelle vicinanze della SS36 a Lierna. In posto i Vigili del Fuoco con l’ausilio dell’elicottero Drago, già intervenuto per un recupero in Grigna, per la ricognizione visiva.

Da un primo controllo sembrerebbe che il distacco sia di dimensioni contenute: è stato fermato dalle reti di contenimento posizionate ai piedi della parete. Nei prossimi giorni si valuterà un nuovo sopralluogo per parte di tecnici geologi.

Articolo in aggiornamento