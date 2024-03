In volo l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco

MANDELLO – Intervento verso le 17 in Grigna per il recupero di due escursionisti stranieri avevano smarrito il sentiero, finendo per trovarsi bloccati in una zona impervia.

In posto si è portato l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco che, una volta individuati i due malcapitati, li ha recuperati e portati in salvo, illesi.