Oliveto. Lo sposo accusa un malore, soccorso dall’idroambulanza

L’intervento ieri sera intorno alle 19

Fortunatamente l’uomo si è poi ripreso, rifiutando le cure in Ospedale

OLIVETO – Ha accusato un malore al suo matrimonio. Soccorso dall’idroambulanza si è però poi ripreso, rifiutando il trasporto in Ospedale.

Attimi concitati ieri sera a Oliveto dove un uomo si è sentito male a bordo di una barca, poco prima di arrivare alla location scelta per il grande giorno. In posto, difficilmente raggiungibile dall’ambulanza via terra, è stata inviata l’idroambulanza della Croce Rossa.

Fortunatamente una volta sbarcato a terra lo sposto si è ripreso, rifiutando il trasporto in ospedale.