Maxi controlli dei Carabinieri a Lecco, identificate una sessantina di persone

All’attenzione dei militari il centro città, il campo nomadi al Bione e alcune aree dismesse

I Carabinieri hanno identificato dieci giovani anche nelle aree di parcheggio in Largo Caleotto

LECCO – Negli ultimi giorni i Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Lecco sono stati impegnati in numerosi controlli del territorio, disposti dal Comando Provinciale di Lecco, finalizzati alla repressione dei reati predatori, in materia di sostanze stupefacenti, nonché a ripristinare la legalità all’interno di aree pubbliche e private.

Nel corso delle attività, oltre a mirati servizi di controllo alla circolazione stradale e in prossimità di stazioni ferroviarie, sono stati controllati il campo nomadi in località Bione dove sono state identificate 20 persone tra cui 2 non domiciliate in centro ma in transito, le aree di parcheggio in “Largo Caleotto” dove sono stati identificati 10 giovani, nonché controllati alcuni esercizi di viale Turati dove i Carabinieri hanno identificato altre 30 persone.