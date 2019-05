Brivio, investito da un’auto pirata, soccorso ciclista

Tempo di lettura: 1 minuto

Ciclista investito su via Airuno da un’auto che non si è fermata

E’ stato soccorso in codice rosso

BRIVIO – Incidente stradale nella serata di oggi, venerdì, lungo via Airuno, al confine tra Airuno e Brivio. Un uomo è stato investito mentre era in sella alla sua Mountain Bike.

L’incidente è avvenuto intorno alle 18.30. Il ciclista sarebbe stato investito da un’auto pirata che non si è fermata a prestare i soccorsi. Sul posto in codice giallo si sono portati i soccorsi, allertati da un passante, un medico dell’Ospedale di Lecco, che avrebbe prestato le prime cure al ciclista: un’ambulanza di Adda Soccorso e del Soccorso Cisanese, un’automedica e i Carabinieri di Merate a cui sono ora affidate le indagini per individuare l’automobilista.

Dopo essere stato stabilizzato l’uomo è stato trasportato in Ospedale a Lecco con diversi traumi.