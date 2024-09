Calco, incidente poco dopo la curva di Sport: auto urta il muretto e si ribalta

L’incidente è avvenuto questa notte, poco dopo le 2, subito dopo la curva di Sport

A bordo della Peugeot due ragazze di 25 anni

CALCO – Ha urtato contro il muretto che delimita l’accesso a via Boffalora e si è ribaltato in mezzo alla strada. E’ successo questa notte, domenica, intorno alle 2 lungo la SS 342, poco dopo la famigerata curva di Sport.

Per cause ancora da accertare, una ragazza di 25 anni, al volante di una Puegeot di colore grigio, in marcia in direzione nord, dal centro di Calco verso Airuno, ha perso il controllo del mezzo, finendo contro il muro di contenimento della via che sale alla località Boffalora, finendo per ribaltarsi. A bordo con lei, un’altra ragazza, sua coetanea.

Immediatamente è stato dato l’allarme con l’invio sul posto, inizialmente in codice rosso, corrispondente alla massima gravità, dell’automedica e di un’ambulanza della Croce Rossa di Olgiate.

Fortunatamente le condizioni delle due ragazze sono apparse meno gravi di quanto ipotizzato in un primo momento e sono state trasportate per accertamenti al Pronto Soccorso dell’ospedale San Leopoldo Mandic di Merate.

Sul posto si sono portati anche i Vigili del Fuoco e i carabinieri della Compagnia di Merate che hanno effettuato i rilievi del caso.