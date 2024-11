Coltivazione e spaccio di stupefacenti, arrestato un 40enne

I Carabinieri di Merate hanno anche sequestrato oltre 5 kg di marijuana

I militari, durante un controllo presso l’abitazione del sospettato, hanno trovato una serra attrezzata

MERATE – I Carabinieri della stazione di Merate hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 40 anni, residente in Brianza, per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. Gli uomini dell’arma, a seguito di mirato servizio di prevenzione e contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze di stupefacenti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del sospettato rinvenendo una serra, completamente attrezzata, dove veniva coltivata la marijuana.

La perquisizione ha portato al sequestro di 12 piantine, una sessantina di rami essiccati e circa 5 chilogrammi della sostanza, già suddivisa in dosi, pronta per essere immessa nel mercato illecito, oltre a tutti gli strumenti utilizzati per la coltivazione. Nel corso del giudizio direttissimo, il giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto nei confronti del 40enne l’applicazione della misura cautelare personale dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.