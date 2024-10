E’ morto in ospedale l’uomo investito sulla Provinciale a Merate

L’incidente era avvenuto ieri sera, mercoledì, lungo la Provinciale a Cicognola

Non ce l’ha fatta Ivano Vella, 56 anni,residente a Calco, investito mentre attraversava la strada

MERATE – E’ morto in ospedale al San Gerardo di Monza Ivano Vella, l’uomo di 56 anni investito ieri, mercoledì 16 ottobre, mentre attraversava la strada a Cicognola. Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente avvenuto intorno alle 19.30 mentre stava attraversando la Provinciale sembrerebbe per raggiungere il bar.

Trasportato in condizioni disperate in ospedale, l’uomo, residente a Calco, è morto poco dopo il ricovero.

Da quanto è stato possibile apprendere Vella sarebbe stato investito da una Fiat Cinquecento, condotta da un uomo, in marcia in direzione sud, ovvero verso Cernusco. L’automobilista non avrebbe visto l’uomo attraversare la strada, (non si è capito se sulle strisce pedonali o in prossimità di queste), non potendo quindi evitare l’impatto violentissimo.

Le condizioni erano apparse, da subito, molto gravi con la mobilitazione dei soccorritori in codice rosso e il trasporto urgente in ospedale dopo la rianimazione effettuata sul posto.

Sul posto, per i rilievi, erano presenti i carabinieri della Compagnia di Merate.

L’investimento mortale di ieri sera riaccende i riflettori sulla pericolosità di quell’attraversamento stradale: due anni fa era morto in circostanze analoghe Giuseppe Ghezzi, 84 anni, residente a Pagnano, travolto proprio mentre stava attraversando la strada.