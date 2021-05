Grande preoccupazione per le sorti del bimbo investito da un’auto a Merate

La comunità di Cernusco, con le parole del sindaco, “è vicina alla famiglia”

CERNUSCO / MERATE – “In questo momento tutta la comunità cernuschese sta vivendo una forte preoccupazione per lo stato di salute del piccolo Gioele”. Così il sindaco Giovanna De Capitani esprime la vicinanza dell’amministrazione comunale alla famiglia, residente in paese, del bimbo travolto da un’auto con la mamma e la sorellina due giorni fa a Merate (qui l’articolo precedente).

Gioele, 7 anni, è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. “E’ il più grave per i traumi subiti e la vicenda ci lascia sgomenti – spiega il sindaco – Vorrei solo far pervenire alla famiglia la vicinanza di tutti i cittadini e la speranza di vederlo tornare presto tra noi”.

“Come dicono i medici che lo stanno curando all’Ospedale di Bergamo, adesso – conclude De Capitani – dobbiamo solo aspettare e pregare”.