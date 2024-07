Malore in campo, pallavolista di 32 anni in prognosi riservata

Ore di apprensione per Danilo Cremona, giovane pallavolista originario del meratese

Stava partecipando ad un torneo in Toscana quando si è sentito male in campo. Si trova ricoverato in gravi condizioni all’Ospedale di Pisa

MERATE – Stava giocando a pallavolo, il ‘suo’ sport, quando improvvisamente si è accasciato a terra, privo di conoscenza. Il pallavolista meratese Danilo Cremona, 32 anni, si trova ricoverato in condizioni gravissime all’Ospedale di Pisa dov’è stato portato in urgenza dopo essere stato soccorso ad un torneo di pallavolo a cui stava partecipando in Toscana.

La notizia è arrivata a Merate ieri, domenica, e da allora sono ore di attesa e apprensione per i familiari, i compagni di squadra e gli amici del giovane atleta, ricoverato in prognosi riservata.

Cresciuto nel meratese, Danilo, detto Corry, aveva iniziato a giocare a pallavolo proprio in città all’As Merate Volley dimostrando un vero e proprio talento per questo sport. Aveva poi militato in altre squadre, come la Polisportiva Besanese, Polisportiva Circolo Giovanile Bresso, Desio Volley. Per il suo lavoro si era trasferito a Milano.

Si trovava come detto in Toscana per disputare un torneo di pallavolo quando in campo ha accusato un malore. Soccorso dai sanitari è stato trasferito d’urgenza all’Ospedale di Pisa dove i medici hanno confermato un quadro clinico grave.