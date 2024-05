Merate. 83enne investito in bici, soccorso in gravi condizioni

Un 83 enne soccorso in codice rosso

E’ successo poco dopo le 10

MERATE – Grave incidente nella mattinata di sabato 4 maggio lungo Viale Verdi: un ciclista di 83 anni è stato investito da un’auto. I primi ad intervenire sono stati i clienti del bar e dei negozi affacciati sulla strada, allarmati dal forte botto udito poco dopo le 10.

Da chiarire l’esatta dinamica del sinistro, in fase di ricostruzione da parte dei Carabinieri di Merate intervenuti sul posto insieme ai soccorsi, prontamente allertati dai presenti.

Il ciclista è stato sbalzato violentemente sull’asfalto: è stato trasportato in codice rosso (gravi condizioni) in Ospedale. Sotto shock la donna alla guida dell’auto, un’Audi, anch’essa assistita dai sanitari in posto.

Si tratta del secondo grave incidente nel giro di poco lungo Viale Verdi: due settimane fa all’incrocio con via Cernuschi dove un uomo di circa 55 anni era stato investito mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.