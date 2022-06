Merate: violento scontro alla rotonda di via Laghetto. Quattro coinvolti

Coinvolta nell’incidente anche una bambina di solo un anno e mezzo, “miracolata” dal seggiolino auto

Quello di stasera è l’ennesimo incidente avvenuto alla rotonda di via Laghetto

MERATE – Ennesimo incidente alla rotonda di via Laghetto. E’ successo questa sera, mercoledì, intorno alle 21.30 quando due auto si sono scontrate in maniera molto violenta. All’origine del sinistro, sembrerebbe esserci stata una mancata precedenza anche se l’esatta dinamica dello schianto verrà ricostruita dai carabinieri della Compagnia di Merate intervenuti per i rilievi.

A scontrarsi una Jaguar con a bordo papà, mamma e una bimba di circa un anno e mezzo e una Range Rover, con a bordo due persone. La Jaguar avrebbe imboccato la rotonda provenendo da via Fratelli Cernuschi quando si sarebbe trovata di fronte la Range Rove in marcia sul rettilineo che da Cernusco porta a Robbiate.

L’urto è stato molto violento tanto che la Jaguar ha finito la corsa ribaltandosi in mezzo alla rotonda e perdendo anche una portiera. Alcune persone presenti sul posto hanno lanciato subito l’allarme e la centrale operativa ha inviato sul posto tre ambulanze (due della Croce Bianca di Merate e una della Croce Rossa di Olgiate) e in volo si è alzato anche l’elisoccorso di Como.

Sembrerebbe che ad aver riportato le ferite più serie sia stata la donna seduta davanti sul lato del passeggero: dopo le prime cure prestate sul posto, la donna è stata caricata sull’elisoccorso con un trauma al bacino e la frattura di un braccio e trasportata all’ospedale Manzoni di Lecco, lo stesso ospedale dove è stata portata anche la figlia, che sembrerebbe essere stata “miracolata” grazie al corretto utilizzo del seggiolino per bimbi.

Trasportato in ospedale per accertamenti anche il padre e la donna di 70 anni a bordo della Range Rover.