Ci scrive l’avv. Baldo, legale di “Arredomania”, attività citata nell’operazione antimafia

“Il titolare, i suoi collaboratori estranei alle vicende. L’attività prosegue in modo regolare”

LA VALLETTA – Riceviamo e pubblichiamo la richiesta di rettifica dell’avvocato Alberto Baldo, legale dell’attività Arredomania:

“Intervengo nell’interesse della ditta individuale Arredomania con riferimento alle recenti notizie di stampa in cui viene citato il nome della stessa con sede in La Valletta Brianza in relazione ad un procedimento penale per associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti, frode fiscale, autoriciclaggio, usura ed estorsione, denominato ‘Cardine – Metal Money’ e coordinato dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, per il quale è stata eseguita nei giorni scorsi un’ordinanza di custodia cautelare del GIP di Milano nei confronti di 18 persone”.

“A tal proposito – scrive il legale – si vuole precisare che il titolare di Arredomania, i suoi collaboratori e dipendenti, sono totalmente estranei alle vicende relative a detta indagine e alle relative contestazioni, che non li riguardano in alcun modo. A conferma di ciò, va doverosamente segnalato che l’attività commerciale del negozio sta proseguendo in modo assolutamente regolare, non essendo gli esercenti destinatari di alcun provvedimento da parte dell’Autorità Giudiziaria.”