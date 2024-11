Paderno. Proseguono le ricerche della persona vista cadere nell’Adda

I soccorsi al lavoro da ieri lungo il fiume e nella zona del Ponte San Michele

PADERNO D’ADDA – Proseguono a Paderno le ricerche di una persona che, stando alle segnalazioni ricevute dai soccorritori e dalle forze dell’ordine, sarebbe stata vista cadere dal ponte san Michele nel fiume Adda.

La mobilitazione era scattata ieri pomeriggio, mercoledì: in posto i Vigili del Fuoco con la pilotina e i sommozzatori e i Carabinieri. In volo anche l’elicottero Drago, per scandagliare la zona dall’alto.

Durante le ricerche, una macabra scoperta: le acque del fiume hanno infatti restituito un cadavere in avanzato stato di decomposizione. Nessuna traccia, invece, della persona per cui le ricerche sono scattate.

I soccorritori sono al lavoro anche oggi nella zona del Ponte e lungo l’Adda, per tentare di individuare il disperso, di cui non si conoscono ancora le generalità.