Raffica di furti a Merate: ladri in azione anche in via Manara

Il colpo è stato messo a segno ieri, lunedì, intorno alle 18

A lanciare l’allarme i vicini di casa: sul posto i Carabinieri

MERATE – Ladri in azione anche in via Manara: è successo ieri, lunedì, quando i soliti ignoti hanno fatto irruzione in un’abitazione situata lungo la via residenziale meratese. Con l’ausilio di una scala, i malviventi hanno raggiunto il primo piano della villetta e, dopo aver rotto il vetro della portafinestra, sono entrati in casa dirigendosi subito verso le camere da letto.

Qui hanno rovistato nei cassetti alla ricerca di soldi e preziosi. La loro azione è stata disturbata dall’allarme lanciato dai vicini di casa, che notando dei movimenti sospetti all’interno della casa in cui non erano presenti i proprietari, hanno allertato le forze dell’ordine.

Sul posto sono giunti prontamente i carabinieri, le cui pattuglie erano già impegnate nel tardo pomeriggio di ieri in alcuni posti di blocco e controlli in città, intensificati a seguito dell’ondata di furti registrata negli ultimi giorni, con particolare riguardo alla zona del centro.

Solo in viale Cornaggia, la strada che dal centro porta al cimitero, si sono registrati negli ultimi giorni almeno cinque furti all’interno dello stesso complesso residenziale. Un tema, quello della sicurezza, che sta animando il dibattito in città, alla luce anche della rapina a mano armata consumata venerdì sera ai danni di un’attività commerciale di via Manzoni (l’autore è stato individuato e denunciato dai Carabinieri). Anche il gruppo di minoranza di Prospettive per Merate ha deciso di far sentire la propria voce sulla questione protocollando un’interrogazione in cui si chiede anche se è in programma un incontro con il Prefetto anche in merito al rinnovo del controllo di vicinato.