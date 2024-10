Schiacciato da un cancello, un uomo di 89 anni muore a Colle Brianza

Il tragico incidente è avvenuto intorno alle 21.30 di sabato in via Lecco

La vittima è Giuseppe Manzoni, originario della frazione Nava, molto conosciuto in paese

COLLE BRIANZA – Tragico incidente nella serata di ieri, sabato 19 ottobre, a Colle Brianza. Un anziano, Giuseppe Manzoni, molto conosciuto in paese, è morto dopo essere stato travolto dal cancello automatico della sua abitazione situata in via Lecco, in frazione Nava.

I soccorsi si sono mobilitati intorno alle ore 21.30 quando, da quanto emerso, l’uomo di 89 anni è rimasto vittima del drammatico incidente domestico. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Verde di Bosisio, insieme all‘automedica da Lecco, all’auto infermieristica da Molteno e ai Vigili del Fuoco del comando di Lecco.

Nonostante i tentativi di salvargli la vita, purtroppo, per l’anziano non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi i traumi causati dal cancello. Soccorso anche il fratello Angelo, di 83 anni, che era accorso per aiutarlo. E’ grande il dolore nel piccolo paese dove Giuseppe Manzoni, originario di Nava, era molto conosciuto anche perché in passato era stato titolare di una azienda con una ventina di dipendenti con sede proprio a Colle Brianza.

Ora spetterà alle forze dell’ordine intervenute sul posto ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.