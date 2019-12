Tragedia a Imbersago, donna muore annegata nell’Adda

Soccorsi allertati per una persona nel fiume Adda a Imbersago

Recuperato il corpo senza vita di una donna

IMBERSAGO – Tragedia sull’Adda: il corpo senza vita di una donna è stata recuperata dal fiume all’altezza dell’area del traghetto a Imbersago.

Sarebbe stato un ciclista ad avvistare la sagoma di una persona nell’acqua e ad avvisare i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, insieme al personale della Croce Bianca di Merate e i Vigili del Fuoco, mobilitato anche l’elisoccorso decollato da Bergamo.

Riportata a riva dai pompieri con una pilotina, purtroppo per la donna (classe 1953 residente in zona), nonostante le manovre di soccorso, non ci sarebbe stato nulla da fare. Non si esclude il gesto volontario della vittima.