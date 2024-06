Incendio in una azienda di Dolzago, al lavoro i Vigili del Fuoco

Intervenute cinque squadre da Lecco e Valmadrera

Oltre due ore per spegnere le fiamme

DOLZAGO – Cinque squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute nel tardo pomeriggio di martedì 4 giugno dal comando di Lecco e dal distaccamento di Valmadrera con altrettanti mezzi (2 autopompe, 2 autobotti e un’autoscala) per un incendio che si è sviluppato all’interno di una azienda di Dolzago. Fortunatamente non si sono registrate persone coinvolte, ma i Vigili del Fuoco hanno dovuto lavorare per oltre 2 ore per spegnere le fiamme.