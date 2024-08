Nibionno. E’ morto lo storico panettiere Bruno Tagliabue, aveva 90 anni

Titolare del negozio in via Manzoni ha sempre lavorato con impegno e passione

I nipoti: “La tua presenza in laboratorio era immancabile, i tuoi insegnamenti sono stati fondamentali”

NIBIONNO – “Ciao Nonno Bruno, purtroppo oggi hai deciso di salutarci per l’ultima volta! Hai speso la tua vita per il Panificio! Finché le forze te lo hanno consentito la tua presenza in laboratorio era immancabile, i tuoi insegnamenti sono stati fondamentali, così come il tuo amore per il Panificio e per la nostra famiglia sarà sempre con noi! Sei stato un esempio per tutti, che custodiremo con amore nella nostra memoria! Ti vogliamo bene! Per sempre nel nostro cuore…”.

I nipoti hanno salutato con queste parole cariche di affetto nonno Bruno Tagliabue, detto Stelin, titolare dello storico panificio di via Manzoni a Nibionno. Volto noto e molto stimato all’interno della sua comunità, Bruno Tagliabue è morto lunedì all’età di 90 anni. Una importantissima tradizione artigianale che affonda le sue radici nel lontano 1921 quando Ernesto e Rosa Tagliabue, a Vighizzolo di Cantù, affiancano alla ristorazione la panificazione. La famiglia Tagliabue pone così le fondamenta di una storia radicata nel tempo e nella tradizione.

Bruno Tagliabue comincia a frequentare il panificio fin da bambino e aiuta il papà Ernesto nelle consegne, alla sua morte nel 1947 l’attività passa nelle mani di Bruno e dei fratelli Ettore, Luigi e Lino. Nel 1957, di ritorno dal servizio militare, a Bruno viene affidata la gestione del punto vendita di Nibionno, promuovendo un percorso di crescita e continuo miglioramento che vede oggi il Panificio Tagliabue presente, oltre che a Nibionno, anche a Lecco, Erba, Oggiono e Barzanò.

Tra i tanti meriti di Bruno Tagliabue c’è quello di essere riuscito a trasmettere un sapere e una passione centenaria prima al figlio Enrico e poi ai nipoti Paolo e Marco che nel 2021 festeggiano il centenario di attività al fianco del nonno.

Anche il sindaco di Nibionno Laura Di Terlizzi ha voluto esprimere la propria vicinanza alla famiglia Tagliabue a nome dell’amministrazione e della comunità: “Ci stringiamo al forte dolore della famiglia Tagliabue per la perdita del carissimo Bruno. Possa il nostro pensiero essere di conforto. Le più sincere e sentite condoglianze”.

Bruno Tagliabue lascia la moglie Fernanda, i figli Enrico con Pinuccia, Antonella con Franco, i nipoti e pronipoti. Il funerale sarà celebrato nella chiesa dei Santi Gervaso e Protaso di Nibionno mercoledì 7 agosto alle ore 17. Il feretro sarà sepolto nel cimitero di Vighizzolo di Cantù.