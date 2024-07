Olgiate Molgora. Malore per un volontario dell’antincendio boschivo, soccorso

Si tratta di un uomo di 75 anni, membro dell’antincendio boschivo Valcurone

A prestare aiuto i Vigili del Fuoco con mezzi e squadre da Lecco e Merate. L’uomo è stato poi elitrasportato in ospedale

OLGIATE MOLGORA – Un volontario dell’antincendio boschivo della Valcurone ha accusato un malore mentre si trovava in una zona impervia di Olgiate Molgora. A prestare soccorso all’uomo, un 75enne, i Vigili del Fuoco.

Poco dopo le otto di oggi, sabato, dispiegati da Merate due mezzi, un APS e un mezzo fuoristrada, e da Lecco la squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale). In volo anche l’elisoccorso da Bergamo. Sul posto anche la Croce Rossa di Olgiate Molgora.

Dopo aver raggiunto il malcapitato, pompieri e personale Areu 118 lo hanno messo in sicurezza per poi trasportarlo in una zona accessibile all’eliambulanza che ha provveduto a verricellare l’uomo, successivamente trasferito all’Ospedale di Lecco in codice giallo.

L’intervento di soccorso tecnico urgente è durato circa due ore.

