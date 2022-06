E’ morto Cesare Perego storico presidente della Comunità Montana Lario Orientale

Presidente della società Grignolo, intuì il potenziale turistico delle miniere dei Resinelli e non solo

La notizia della sua improvvisa scomparsa ha lasciato tutti sconcertati: “Uomo splendido e generoso”

VALGREGHENTINO – “Con rammarico devo comunicare il decesso del mio recente successore alla presidenza della Grignolo srl, società che gestisce le Miniere Turistiche del Lago di Como, Cesare Perego. Oggi (ieri, 16 giugno, ndr), dopo una giornata di gestione delle visite e di guida ai Piani Resinelli ultimata con la solita allegria e passione, dopo poche ore se ne è andato”. E’ grande il dolore per la morte improvvisa di Cesare Perego, 65 anni, nelle parole di Dario Milani, ex presidente di Grignolo che condivideva con Perego la grande passione per le miniere.

Idraulico di professione, aveva sempre affiancato al suo mestiere la passione per la politica rivestendo per molti anni il ruolo di presidente della Comunità montana Lario Orientale, nonché di consigliere comunale a Valgreghentino. Anche nelle scorse elezioni a Valgreghentino, nel 2019, si era speso nella lista Progetto Futuro a sostegno di Anna Clara Bassani: “Perdiamo un amico, un bravo consigliere, un cittadino attivo, un profondo conoscitore del territorio, un instancabile e immancabile collaboratore e sicuramente il miglior presidente della comunità Montana del Lario orientale! Ciao Cesare!”

“Da tempo aveva atteso di potersi dedicare alle miniere, nate progettualmente e turisticamente con lui quando era presidente della Comunità montana del Lario Orientale – prosegue Dario Milani -. Si è messo in gioco anche come guida e la passione di certo non gli mancava, come il piacere di gestire ogni aspetto dell’attività. Grazie Cesare per l’impegno e l’entusiasmo con cui hai affrontato ogni ruolo. Le nostre sentite condoglianze a tutta la famiglia”.

Una passione che lo aveva portato da qualche tempo alla guida della società Grignolo. Proprio lo scorso maggio, poco prima della riapertura ufficiale dopo alcuni lavori per aggiornare la sicurezza, lo avevamo intervistato in occasione dei 20 anni delle miniere dei Resinelli. Un uomo disponibile all’ascolto, entusiasta e riflessivo, era sempre capace di fornire un punto di vista costruttivo, specialmente quando si trattava dei Piani Resinelli. Anche in quell’occasione aveva mostrato tutto il suo entusiasmo per essere riuscito a utilizzare nel modo migliore i fondi di Regione Lombardia. In testa aveva tantissimi progetti per valorizzare quel luogo che tanto amava e di cui conosceva storie e persone. La notizia della sua improvvisa scomparsa ha lasciato tutti sconcertati.

“Quando ho saputo dell’improvvisa scomparsa di Cesare Perego, storico presidente della Comunità Montana Lario Orientale, ho pensato al dolore dei familiari e a quanto tanti di noi gli dobbiamo in gratitudine e amicizia – ha scritto il sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi -. Penso a quanto realizzato a San Tomaso frutto del suo impegno. Una persona splendida e generosa a cui non posso restituire che la mia povera preghiera”.

Profondo cordoglio è stato espresso anche dall’amministrazione comunale di Valgreghentino guidata dal sindaco Matteo Colombo: “A nome di tutta la comunità, l’amministrazione esprime le più sentite condoglianze e si stringe al dolore dei familiari di Cesare Perego, per diversi anni consigliere comunale e già Presidente della Comunità Montana del Lario Orientale”.

Nel dicembre 2020 aveva subito la perdita del fratello Giovanni Battista Perego, colonna dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte, scomparso all’età di soli 54 anni. Cesare Perego lascia la moglie Bambina e il figlio Gabriele. I funerali saranno celebrati domani, sabato 18 giugno, alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale di Valgreghentino.