Olginate, incidente in via Spluga tra autoarticolato e auto

Chiusa la Strada Provinciale 72 in prossimità del sinistro

Due le persone rimaste ferite nello scontro avvenuto alle 15.30 circa

OLGINATE – Brutto incidente in via Spluga (SP72) a Olginate avvenuto alle ore 15.30 circa di oggi, martedì 15 agosto, nel quale sono rimaste ferite due persone, un uomo di 37 anni e uno di 69 anni.

A scontrarsi violentemente sono stati un autoarticolato e un’auto che viaggiavano in direzioni opposte: il mezzo pesante (carico di reti in ferro) era diretto verso Lecco, mentre l’auto verso Airuno. Ancora da stabilire da parte della Polstrada, giunta sul posto per effettuare i rilievi, le cause che hanno portato i due mezzi a scontrarsi e le responsabilità dei conducenti.

Sul posto sono intervenute anche due ambulanze, una della Croce San Nicolò di Lecco e l’altra dei Volontari del Soccorso di Calolzio, e l’automedica da Lecco. Via Spluga è stata momentaneamente chiusa tra la rotonda con via Roma e quella con via Cantù per consentire le operazioni di soccorso, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità nel centro di Olginate. Lunghe colonne si sono formate anche tra Lecco e Olginate.

I due feriti, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, sono stati trasportati entrambi all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico), ma fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita.