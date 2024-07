Uomo mezzo nudo sul terzo ponte, chiusa la SS36 per bloccarlo

E’ successo questa sera, mercoledì, poco dopo le 19

PESCATE – Un uomo mezzo nudo è stato fermato e bloccato mentre stava camminando lungo la carreggiata Sud della Strada Statale 36.

E’ successo questa sera, poco dopo le 19, con le forze dell’ordine allertate dagli automobilisti increduli nel vedere l’uomo che stava bellamente passeggiando sul terzo ponte.

Per evitare possibili incidenti e garantire la sicurezza di tutti, la SS36 è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni. Questo ha permesso alle forze dell’ordine di intervenire rapidamente e bloccare l’uomo, che è stato poi affidato alle cure dei sanitari. Successivamente, è stato trasportato all’ospedale per gli accertamenti del caso.