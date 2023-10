Olginate. Sabato pomeriggio l’ultimo saluto all’ex vigile Gigi Barbaro

Il 73enne, molto conosciuto in paese, è morto mercoledì sera in un tragico incidente

Il funerale sarà celebrato sabato 28 ottobre alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Olginate

OLGINATE – Olginate dice addio all’ex vigile Gigi Barbaro morto all’età di 73 anni, nella serata di mercoledì scorso, in un tragico incidente avvenuto a Monte Marenzo, in frazione Levata, lungo la strada provinciale Lecco-Bergamo.

Il funerale sarà celebrato sabato 28 ottobre alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Olginate. Luigi “Gigi” Barbaro, uomo molto conosciuto e stimato in paese dove ha prestato servizio per oltre 30 anni nella Polizia Locale, lascia le figlie Daniela, Patrizia e Alessandra, i generi Fausto e Manuel, l’affezionata nipote Veronica, la sorella, il fratello e tutti i parenti.