Omicidio di Esino. Fermato il presunto assassino, si tratta di Luciano Biffi

Il 60enne vicino di casa della vittima avrebbe aggredito Beghetto con un falcetto

L’omicidio sarebbe avvenuto al termine di un diverbio. Luciano Biffi si trova in stato di arresto

ESINO LARIO – Luciano Biffi, sessantenne residente a Esino Lario e vicino di casa di Pierluigi Beghetto, è stato fermato dagli inquirenti per l’omicidio dell’assessore 53enne. Sono stati i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecco a intervenuti in via Stoppani, nel centro storico del paese, poco dopo le 9 di oggi. Il sessantenne, avrebbe aggredito con un falcetto da giardinaggio il vicino di casa al termine di un diverbio.

Secondo le indiscrezioni raccolte in paese, poi, sarebbe stato proprio Biffi stesso a chiamare i carabinieri per costituirsi e raccontare i fatti. Sul posto il Sostituto Procuratore di turno della Procura di Lecco Giulia Angeleri e il personale dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Lecco che ha effettuato i primi rilievi. Il pensionato si trova in stato di arresto.