Omicidio di Esino: l’ipotesi della lite con il vicino finita in tragedia. Il paese sconvolto

Bandiere a mezz’asta al municipio

Sgomento in paese: “Era una bellissima persona, ha fatto tanto per la comunità”

ESINO LARIO – Una comunità – che conta poco più di 750 anime – attonita, quella di Esino Lario: l’omicidio di Pierluigi Beghetto, assessore in paese, assassinato questa mattina – domenica 21 aprile – ha sconvolto l’intero comune incastonato ai piedi della Grigna.

Fra le ipotesi al vaglio delle forze dell’ordine, quella più accreditata che ad attenderlo all’uscita della porta di casa per colpirlo – al fine di stordirlo – e poi accoltellarlo a morte sia stato un vicino di casa, con cui vi erano state delle liti per futili motivi. L’uomo, pensionato, sarebbe già stato fermato, ma per i carabinieri di Lecco, con il colonnello Teodoro Saggese, e il magistrato Giulia Angeleri – intervenuti sul luogo del delitto – tutte le ipotesi restano aperte.

Fuori dalla casa di Beghetto, nascosta fra l’intreccio di vie ciottolate del centro storico, restano i nastri posti dalle forze dell’ordine. La salma è stata rimossa da poco. Questa mattina i soccorritori dell’ambulanza e dell’elicottero di Sondrio hanno tentato di salvare la vita all’uomo ma le coltellate inferte si sono rivelate troppo gravi e mortali.

Beghetto, apicoltore appassionato e titolare dell’azienda agricola Ape Montana, era residente a Usmate, dove vivono la moglie e i loro due figli, di 17 e 24 anni. E’ stato il sindaco di Esino, Pietro Pensa, ad avvisare la famiglia del suo assessore, prima di precipitarsi in paese. “Beghetto era una bellissima persona, ha fatto tanto per Esino – racconta una vicina di casa – conoscevo anche la moglie, mi dispiace molto”.