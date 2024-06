Osnago, scontro tra auto e furgone sulla Provinciale, due feriti

L’incidente poco dopo le 7 all’incrocio con via Trento

Il furgone si è ribaltato, soccorsi in maniera non grave un 31enne e un 54enne

OSNAGO – Incidente fortunatamente senza gravi conseguenze questa mattina poco dopo le 7 ad Osnago sulla Provinciale. Coinvolti due mezzi, un’auto e un furgone che si sono scontrati all’incrocio di via Trento.

Da chiarire l’esatta dinamica del sinistro: stando a quanto è stato possibile ricostruire sembrerebbe che l’auto stesse uscendo da via Trento per immettersi sulla provinciale mentre il furgone viaggiava sulla strada principale in direzione Milano.

Particolarmente violento l’impatto tra i due mezzi, con il furgone che si è ribaltato sulla sede stradale. Gravemente danneggiata nella parte anteriore anche l’auto.

In posto in codice rosso si sono portati l’ambulanza e l’automedica, il Nucleo Radiomobile dei Carabinieri e la Polizia Locale di Osnago per la gestione della viabilità.

Soccorsi, fortunatamente in codice verde, gli occupanti dell’autovettura e del furgone, due uomini di 31 e 54 anni. Sono stati trasportati in ospedale a Merate per accertamenti.

Inevitabili le conseguenze sulla viabilità: gli agenti di PL hanno fatto defluire il traffico sulle strade interne.