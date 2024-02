I Vigili del Fuoco sono stati impegnati per tutta la giornata

In campo anche droni, elicottero Drago e sommozzatori

PADERNO D’ADDA – Sono andate avanti per tutta la giornata di oggi, sabato, le ricerche a Paderno d’Adda per una persona scomparsa. Le operazioni erano partite alle ore 22 di ieri sera, venerdì 2 febbraio, nella zona del Ponte San Michele. In campo i Vigili del Fuoco con droni, elicottero Drago, sommozzatori, squadre Saf, carro Ucl che funge da centro operativo per le ricerche.