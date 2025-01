Pedone investito a Oggiono: 16enne trasportato in ospedale in codice giallo

Il giovane è stato trasportato in codice giallo all’ospedale. L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio su viale Europa

OGGIONO – Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi per un incidente stradale che si è verificato a Oggiono, lungo viale Europa poco dopo le 17. Un ragazzo di 16 anni è stato investito da un veicolo mentre attraversava la strada. La dinamica dell’accaduto non è ancora chiara, e sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti per ricostruire con precisione quanto avvenuto.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi. La Croce Verde di Bosisio Parini ha trasportato il giovane all’ospedale in codice giallo: il ragazzo, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita.

I Carabinieri della compagnia di Merate sono stati allertati per effettuare i rilievi e avviare le indagini. Il traffico nella zona è stato rallentato, con qualche disagio per gli automobilisti al fine di consentire le operazioni di soccorso.