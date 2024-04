Vigili del fuoco e Soccorso alpino al lavoro in mattinata

Un uomo di 58 anni è uscito dal sentiero finendo in una zona non sicura

ESINO LARIO – Le squadre Speleo Alpino Fluviale dei Vigili del Fuoco e i tecnici del Soccorso alpino sono intervenuti intorno alle 11.30 di oggi, lunedì 8 aprile, per soccorrere un uomo di 58 anni uscito dal sentiero e finito in una zona non sicura tra Esino Lario e Perledo. L’uomo è stato prontamente localizzato e accompagnato in salvo.