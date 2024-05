Perledo. Sp72 ancora chiusa dopo la frana, verifiche in corso

Strada inagibile fino al termine degli accertamenti

Sconsigliata la percorrenza lungo la Strada del Verde per dirigersi verso Bellano

PERLEDO – Resta ancora chiusa la Sp72 a Perledo, dopo che nel primo pomeriggio di oggi, venerdì, un ammasso di detriti si è staccato dalla parete rocciosa, colpendo anche un’auto di passaggio. In località Malpensata all’altezza della rotonda che introduce in paese, dove è avvenuta la frana, ancora in corso le verifiche. Fino a che non saranno terminate, la provinciale resterà inagibile tra Perledo e Bellano.

La caduta del materiale roccioso, come detto, ha coinvolto anche un veicolo su cui viaggiava una donna di 36 anni, rimasta lievemente ferita. Provvidenziale la rete paramassi, che ha bloccato buona parte del materiale roccioso. Dopo l’evento sopraggiunti sul posto Soccorso Bellanese, Vigili del Fuoco, Polizia Locale e Carabinieri.

L’Amministrazione comunale di Perledo sconsiglia di percorrere la Strada del Verde per raggiungere Bellano causa rischio ingorghi. Nuovi aggiornamenti sulla viabilità non appena possibile.