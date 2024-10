Ragazzo scomparso, dalle telecamere nuovi elementi: “Luca ha preso il treno”

Il ragazzo di 16 anni è stato immortalato all’alba di venerdì mentre prendeva un treno per Milano

Il nuovo appello della mamma: “Chiedo a tutti di tenere gli occhi e le orecchie aperti: Luca potrebbe essere ovunque”

MONTICELLO – Nuovi aggiornamenti sul caso di Luca, il 16enne di cui non si hanno più notizie dalla notte tra giovedì 10 e venerdì 11 ottobre quando è uscito di casa senza farvi più ritorno.

Dopo essere stato immortalato dalle telecamere degli impianti di videosorveglianza posti lungo la provinciale 54 in diversi punti lungo il tragitto da Monticello a Cernusco fino ai fotogrammi ripresi davanti al bowling in Via Statale a Merate, il ragazzo, studente a Villa Greppi e scout del gruppo di Cernusco, è stato ripreso intorno alle 5 di mattina di venerdì, in stazione a Cernusco, mentre prendeva un treno diretto a Milano.

“Dalle telecamere non abbiamo saputo dove sia sceso e non sappiamo quindi se sia in città a Milano o sia sceso prima o abbia anche cambiato treno” fa sapere la madre Carmela che questa mattina, martedì, ha pubblicato un video appello sui social. “Ringrazio tutti quelli che si sono e si stanno attivando nelle ricerche. E chiedo di tenere gli occhi e le orecchie aperte e di provare ad avvicinarlo nel caso doveste vederlo. Luca sarà stanco, avrà fame e magari sarà anche arrabbiato. La prima cosa da fare è chiamare subito il 112”.

Al momento della scomparsa Luca era vestito interamente di nero e ai piedi aveva della Crocs di colore verde acido.