Recuperati i quattro alpinisti bloccati nel canale Ovest del Legnone

Intervento particolarmente complesso per i tecnici del Soccorso Alpino della stazione Valsassina Valvarrone

Sempre nel pomeriggio di oggi, elisoccorso sul Pizzo Tre Signori per il recupero di un alpinista infortunato a una caviglia

PAGNONA – Sono stati recuperati e portati a valle sani e salvi i quattro alpinisti bloccati nel canale Ovest del Monte Legnone (in un primo momento si pensava fossero solo tre). Si sono ritrovati in difficoltà in una zona molto impervia e allora hanno chiesto aiuto. La centrale ha mandato sul posto l’elisoccorso di Como di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza e le squadre territoriali del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, Stazione di Valsassina – Valvarrone della XIX Delegazione Lariana.

Una decina i tecnici impegnati, a supporto delle operazioni dell’elicottero; una squadra territoriale era già salita a piedi in quota, fino al bivacco Cà de Legn, per raggiungere il gruppo di alpinisti. In momenti differenti e per ragioni legate all’elevata complessità dell’intervento, sono stati attivati anche l’elisoccorso di Sondrio e quello di Milano. Nel frattempo è diventato buio e l’intervento è stato concluso dall’elisoccorso di Brescia, sempre di Areu, abilitato per le operazioni speciali in notturna. L’intervento è terminato in serata, dopo circa quattro ore di lavoro, con il rientro dei soccorritori.

Sempre nel pomeriggio di oggi, sabato 16 dicembre, c’è stato un altro intervento in Valsassina, comune di Introbio, con allertamento alle 14.20, al Pizzo Tre Signori, per il recupero di un alpinista che si era infortunato a una caviglia. È intervenuto l’elisoccorso di Bergamo; attivate a supporto le squadre.