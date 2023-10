Ritrovato vivo nella notte l’uomo disperso nei boschi sopra Consonno

Si tratta di un 58enne, poi trasferito in codice giallo in ospedale

E’ stato rintracciato grazie al segnale telefonico del suo cellulare

OLGINATE – E’ stato ritrovato vivo nella notte, poco prima della 4,l’uomo di 58 anni disperso nei boschi sopra Consonno, nel comune di Olginate. L’allarme era scattato nella serata di ieri, sabato, dopo che non aveva fatto rientro da una passeggiata nel bosco in cerca di funghi o castagne. I familiari, quindi, hanno dato l’allarme.

Le ricerche erano partite in serata: impegnati una decina di tecnici del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, Stazione Triangolo Lariano della XIX Delegazione, i Vigili del fuoco e l’Associazione nazionale Carabinieri con le unità cinofile molecolari. La direzione regionale Lombardia del CNVVF ha impegnato squadre cinofile, droni e una squadra dedalo (geo localizzazione). Alle ore 4.30 circa la persona è stata localizzata in una scarpata per mezzo del dispositivo IMSI Catcher, che serve per rilevare il segnale telefonico. L’uomo è stato raggiunto dal personale SAF dopo aver effettuato una calata di circa 60 metri. Immediato l’invio di personale sanitario elitrasportato per il recupero della persona.

Il 58enne è stato poi trasferito in codice giallo all’ospedale Manzoni di Lecco per le cure del caso.