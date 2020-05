Sei incidenti motociclistici in provincia di Lecco nella sola giornata di oggi

LECCO – Una ripartenza quella di oggi, lunedì 18 Maggio, decisamente amara e da dimenticare, per le vittime dei sei incidenti motociclistici che si sono registrati in provincia di Lecco nella sola giornata odierna.

Il primo è avvenuto in mattinata, poco prima delle 8, in viale Brodolini a Lecco. Coinvolto un 24enne trasportato all’ospedale di Lecco in codice verde.

Più gravi, ma non dovrebbero destare preoccupazioni, le condizioni del motociclista 55enne rimasto coinvolto nell’incidente avvenuto a Lecco in corso Promessi Sposi, alle 9.45 circa. L’incidente è avvenuto tra un’auto e la moto guidata dal 55enne trasportato in codice giallo all’ospedale di Lecco.

Il terzo incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 16, tra un’auto e una moto, mentre transitavano lungo la SS583 (Lecco – Bellagio) all’altezza di Oliveto Lario. A finire all’ospedale, in codice giallo, una donna di 79 anni.

Nel tardo pomeriggio, è servito anche l’intervento dell’elisoccorso di Como, sull’incidente avvenuto, sempre tra auto e moto, poco dopo le 17 a Moggio, in Valsassina, lungo la Strada Provinciale 64, nel quale è rimasta ferita una persona, elitrasportata in codice giallo all’ospedale.

Il quinto incidente, alle 17.25, in via Baggioli a Pescate. Anche in questo caso coinvolte un’auto e una moto con un 34enne trasportato all’ospedale in codice verde.

Il sesto è avvenuto pochi minuti dopo le 18 a Merate, in via Giuseppe Verdi. Uno scontro tra auto e moto con un ferito, un uomo di 50 anni trasportato all’ospedale di Merate in codice verde.