Si schianta sulla nuova Lecco-Ballabio e rompe un idrante, 24enne soccorso

E’ successo ieri sera intorno alle 20.30, nella galleria Valsassina, in direzione sud

Intervento tecnico urgente dei Vigili del Fuoco per risolvere il problema

LECCO – Intervento dei Vigili del Fuoco e della Polstrada per un incidente avvenuto nella serata di ieri, venerdì, sulla SS36 dir Lecco-Ballabio, in direzione sud.

A schiantarsi nella galleria Valsassina un giovane di 24 anni intorno alle 20.30, soccorso dal un’ambulanza della Croce Rossa di Valmadrera, trasportato all’Ospedale di Lecco in codice giallo. Come conseguenza del sinistro si è avuta la rottura di un idrante all’interno del traforo. I pompieri hanno lavorato circa un’ora per risolvere l’emergenza.