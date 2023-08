Sirone. Esce di strada con l’auto e finisce in un canale

L’incidente è avvenuto alle 12.40 circa di oggi, lunedì

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Lecco

SIRONE – Momenti di apprensione per un’auto finita fuori strada mentre stava percorrendo la strada consortile del Pozzolo nel comune di Sirone.

Il mezzo, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, è uscito di strada finendo la sua corsa in un canale. Il sinistro è avvenuto oggi, lunedì, con la richiesta di intervento lanciata alle 12.40 circa.



Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco con un’autopompa dal Comando di Lecco e una da Valmadrera. Giunti sul posto la persona alla guida, una ragazza di 20 anni, era ancora all’interno dell’abitacolo ed è stata estratta dai pompieri. Sul posto anche il personale sanitario a bordo dell’ambulanza.