Soste selvagge a Rancio: raffica di multe e cittadini esasperati

Nel pomeriggio tante sanzioni in via Don Bosco da parte della Polizia Locale

Una situazione non nuova in questa zona della città

LECCO – Auto in sosta vietata e piovono multe a Rancio: una situazione non nuova in questa zona della città, soprattutto nei fine settimana o in concomitanza di eventi che inevitabilmente richiamano tanti visitatori e, con i posti auto che scarseggiano, la soluzione resta quella di lasciare l’auto dove non è consentito.

Oggi pomeriggio, sabato, la Polizia Locale, chiamata per effettuare alcuni controlli, ha sanzionato diverse autovetture in sosta vietata lungo via Don Giovanni Bosco, la strada che sale verso la Chiesa di Rancio.

Una situazione che non ha mancato di creare polemiche e malumori con alcuni dei proprietari delle autovetture lasciate in sosta vietata, con anche alcuni momenti di tensione fuori dallo spazio Oto Lab dove nel fine settimana si svolge l’evento di Save The Lake ETS.