Statale 36: incidente sul Terzo Ponte in direzione Lecco

LECCO – Si è registrato un incidente lungo la Strada Statale 36, a Lecco sul Terzo Ponte, in direzione Lecco poco prima delle 9 di questa mattina, martedì.. Nel sinistro sarebbero riamsti coinvolti più veicoli. Sul posto stanno intervenendo i soccorsi. Due sarebbero le persone lievemente ferite, giudicate in codice verde ed entrambe di 36 anni. Inevitabili le code per chi sta viaggiando in direzione Valtellina. Ripercussioni anche su via Roma a Pescate sempre in direzione Lecco.