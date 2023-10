Tenta di fuggire con la spesa: giovane arrestato dai Carabinieri di Calolzio

Un 18enne ha oltrepassato le casse di un supermercato senza pagare

I militari della locale stazione l’hanno rintracciato e arrestato nei pressi della stazione

CALOLZIOCORTE – E’ stato arrestato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver tentato di fuggire senza pagare la spesa. Teatro dell’episodio un supermercato di Calolziocorte dove un 18enne, dopo aver nascosto la spesa in una borsa, ha oltrepassato le casse senza pagare.

Una volta scoperto e fermato, però, ha spintonato il personale della sicurezza per guadagnarsi la fuga. Nel giro di poco il giovane è stato però rintracciato nei pressi della stazione ferroviaria dai Carabinieri di Calolziocorte, da cui ha cercato invano di divincolarsi. Una volta arrestato il giovane è stato condannato per “direttissima” a un anno e quattro mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena, per i reati di rapina e resistenza a pubblico ufficiale.