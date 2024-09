Torre de’ Busi. Incidente in via Mandamentale, intervento dell’elisoccorso

Un’auto si è ribaltata lungo la Sp177

Coinvolta nell’incidente una persona di 55 anni

TORRE DE’ BUSI – Brutto incidente in via Mandamentale, al confine tra Torre de’ Busi (frazione Favirano) e Calolziocorte. I soccorsi sono entrati in azione poco prima delle ore 19 di oggi, giovedì 5 settembre, per un’auto che è finita fuori strada ribaltandosi mentre stava percorrendo la Strada Provinciale 177.

Sul posto è giunto in codice rosso (molto critico) l’elisoccorso da Bergamo che ha calato il personale medico col verricello direttamente sul punto dell’incidente prima di mettersi in attesa nel parcheggio del poliambulatorio di Calolziocorte.

Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, due ambulanze e i Carabinieri che dovranno ricostruire la dinamica. L’auto si è ribaltata in prossimità della curva delle Ca’ Rote, già in passato teatro di altri incidenti. Secondo le prime informazioni, è rimasta coinvolta una persona di 55 anni che è stata soccorsa in codice giallo (mediamente critico), quindi non dovrebbe essere in pericolo di vita.

