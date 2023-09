“Un grande amico”: il Cai Calco ricorda Piergiorgio Mozzanica, morto in montagna

Il ricordo commosso di Pierluigi Mozzanica, morto mercoledì mentre effettuava un’escursione in Valsassina

“Un validissimo collaboratore, ma anche e soprattutto un grande amico. Eri un escursionista esperto: con te il destino è stato beffardo”

OLGIATE – Un validissimo collaboratore ma anche, e soprattutto, un grande amico. C’è sgomento in casa Cai per l’improvvisa e tragica scomparsa di Piergiorgio Mozzanica, l’escursionista precipitato in un dirupo mercoledì mentre stava effettuando una camminata vicino alla cascata della Troggia insieme alla moglie.

Alpinista esperto, con all’attivo numerosi trekking anche al di fuori dell’Italia, Mozzanica, oltre a essere presidente dell’Aido di Calco e Olgiate, era anche consigliere del Cai di Calco. Una presenza la sua costante e attenta come testimoniato dal ricordo diffuso dal sodalizio guidato da Matteo Fumagalli, colpito da una notizia a cui all’inizio nessuno voleva credere.

“La sera precedente si parlava con te dei nostri progetti, delle nostre idee, delle nuove escursioni e delle tante cose che ci sono da fare in sezione. Invece caro Giorgio il destino con te è stato improvvisamente crudele. Da sempre molto attivo nel Cai, negli ultimi mesi lo eri diventato ancora di più con l’elezione a consigliere direttivo. Eri un escursionista esperto, responsabile e con la testa sulle spalle, e i tuoi numerosi trekking nel mondo lo dimostrano. Per questo il destino è stato ancora più beffardo. Con te non perdiamo solo un validissimo collaboratore, un accompagnatore responsabile o un instancabile organizzatore. Con te perdiamo soprattutto un grande amico, un amico sempre presente ad ogni escursione o salita con il tuo entusiasmo e la tua allegria, un amico esperto a cui chiedere consigli, un amico sempre pronto a dare una mano a tutti nel momento del bisogno”.

Mozzanica lascia la moglie Giovanna e la figlia Marta. Il funerale verrà celebrato domani, sabato, alle 15 in chiesa parrocchiale a Olgiate.