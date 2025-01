Uomo travolto da un treno a Tirano, pesanti disagi alla sulla tratta ferroviaria

L’incidente è avvenuto intorno alle 16

In corso gli accertamenti, inevitabili i disagi sulla MilanoTirano

LECCO – Pesanti disagi alla circolazione ferroviaria lungo la tratta Milano-Tirano si sono verificati nel pomeriggio di oggi, sabato, a causa di un incidente ferroviario avvenuto alla stazione di Tirano, in cui una persona è rimasta investita da un treno, perdendo la vita.

In posto si sono portati i soccorsi in codice rosso: purtroppo per la persona, un uomo, di cui l’età è ancora ignota, non c’è stato niente da fare.

Inevitabili le conseguenze sulla circolazione ferroviaria: dalle ore 15.55 sulla linea Lecco-Tirano il servizio è sospeso a Tirano. I disagi sono particolarmente pesanti, con alcuni convogli cancellati e altri che hanno subito ritardi di oltre due ore.

Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti.

