Malgrate, brutto incidente tra un’auto e una moto, 57enne ferito

E’ successo poco prima delle 15 all’altezza dell’immissione sulla provinciale

Ferito in codice giallo il motociclista di 57 anni

MALGRATE – Brutto incidente nel primo pomeriggio di oggi sulla provinciale 583 a Malgrate, nei pressi della rotonda del Ponte Kennedy. Coinvolti due mezzi, un’auto e una moto che si sono scontrati all’altezza dell’immissione. Stando ad una prima ricostruzione della dinamica del sinistro, l’auto veniva da Malgrate bassa mentre la moto usciva dalla rotonda, verso il Griso, quando è avvenuto lo scontro.

Violento l’impatto, per il quale i soccorritori sono stati allertati in codice rosso (massima gravità). In posto la Croce Rossa e l’automedica da Lecco che hanno preso in carico il ferito, un uomo di 57 anni, il motociclista, trasportato poi in Ospedale in codice giallo (condizioni serie).

Inevitabili le conseguenze sulla viabilità per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso.