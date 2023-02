Ore 14.30 – Serie di incidenti in SS36, code in entrambe le direzioni all’altezza di Civate

Due incidenti a Civate e uno ad Annone nel giro di pochi minuti

Traffico difficoltoso sulla Statale 36 sia in direzione Lecco che in direzione Milano

CIVATE – Dopo gli incidenti che in tarda mattinata hanno reso difficile la viabilità nel tunnel del Barro, intorno alle ore 14.30 di oggi, sabato 4 febbraio, si è verificata una lunga serie di incidenti sempre sulla Statale 36. Il primo è avvenuto nel tratto Civate/Isella in direzione Lecco (Nord). Quattro le persone coinvolte (nessuna sarebbe in gravi condizioni), con forti ripercussioni sul traffico diretto verso la città e la Valtellina. Gli incolonnamenti e i rallentamenti hanno raggiunto l’altezza degli svincoli di Annone e Bosisio.

Pochi minuti più tardi, intorno alle ore 15, si è verificato anche uno scontro tra un’auto e una moto sempre nel tratto Civate/Isella ma questa volta in direzione Milano (Sud). Anche in questo caso è intervenuta l’ambulanza, insieme all’automedica, per prestare soccorso al motociclista 48enne che, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita. E anche in questo caso si registrano code e rallentamenti in direzione Milano già all’interno del tunnel del Barro.

Dopo una manciata di minuti, intorno alle ore 15.30, un nuovo scontro tra auto si è verificato in direzione Lecco (Nord), questa volta all’altezza del tratto Annone/Cesana. Tre le persone coinvolte in questo caso (due ragazzi di 21 e 26 anni e un uomo di 43), tutte con ferite lievi. Forti le ripercussioni su una viabilità già messa alla prova dai precedenti incidenti.